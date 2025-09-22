Президент РК обещает создать сильную оборону

Photo : YONHAP News

«Мы должны двигаться к сильной, самостоятельной обороне, основанной на нашей гордости и уверенности в нашей военной мощи». Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 1 октября на церемонии по случаю Дня вооружённых сил, который отмечался в 77-й раз. «Для того, чтобы активно реагировать на меняющуюся ситуацию в сфере безопасности, необходимо иметь самостоятельную оборону»,- подчеркнул глава государства. РК - могучая держава с пятым по величине военным потенциалом в мире. Сеул вернёт себе оперативное управление собственными войсками в военное время и возглавит мощную оборону совместно с Вашингтоном. «Прочный совместный оборонный потенциал и единая система обороны не только принесут мир и стабильность на Корейский полуостров, но и будут способствовать стабильности и общему процветанию региона»,- добавил южнокорейский лидер. Он пообещал расширить поддержку оборонной промышленности как стратегического актива и двигателя экономического роста, одновременно улучшая условия службы и повышая заработную плату военнослужащим. Президент призвал военных с гордостью исполнять свой долг по защите страны и народа.