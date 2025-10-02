Онлайн-продажи в РК в августе на рекордном уровне

Photo : Getty Images Bank

Как сообщили 1 октября в национальном управлении данными, объём торговых операций в интернете составил в августе текущего года 22 трлн 480 млрд вон (15 млрд 560 млн долларов). Это на 6,6% больше, чем в том же месяце прошлого года, а также максимальный показатель за август с начала ведения соответствующей статистики в январе 2017 года. Онлайн-продажи автомобилей и автоаксессуаров увеличились на 55,1%. Рост обусловлен увеличением поставок новых моделей Tesla. Заказы на доставку готовой еды выросли на 9%, а продуктов питания и напитков на 5,8%. В общем объёме онлайн-покупок наибольший объем пришёлся на доставку готовой еды (16,6%), продукты питания и напитки (14,3%), а также на туристические и транспортные услуги (13,1%). Доля покупок, совершенных с помощью смартфонов, планшетов и других мобильных устройств, составила 79,4% онлайн-продаж, увеличившись на 1,7% в годовом исчислении.