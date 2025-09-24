Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Экономика

Рост потребительских цен в сентябре 2,1%

Write: 2025-10-02 10:47:04Update: 2025-10-02 10:58:10

Photo : YONHAP News

Как сообщили 2 октября в национальном управлении данными, потребительские цены выросли в РК в сентябре на 2,1% в годовом исчислении. Данный показатель составил в предыдущем месяце 1,7%, впервые за долгое время снизившись до уровня менее 2% после того, как компания SK Telecom, потерявшая большое число абонентов после хакерской атаки, предоставила более чем 20 млн клиентов 50-процентную скидку на оплату связи. Цены на обработанные продукты питания увеличились на 4,2%, что повысило общие потребительские цены на 0,36%. При этом хлеб подорожал на 6,5%, а кофе на 15,6%. Продукты животноводства подорожали на 5,4%, а рыболовства – на 6,4%. Базовая инфляция, не учитывающая изменения цен на продукты питания и энергоносители, которая рассчитывается по методике Организации экономического сотрудничества и развития, составила 2,0% в годовом исчислении. Уровень инфляции, ощущаемый населением, составил 2,5%.
