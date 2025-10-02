Более 2 тыс. работников аэропортов РК объявили забастовку

Photo : YONHAP News

1 октября, в преддверии праздника Чхусок, более двух тысяч работников, ответственных за уборку и управление объектами в аэропортах по всей стране, начали бессрочную забастовку с требованием улучшения условий труда. Хотя забастовка, в которой участвуют профсоюзы Корпорации международного аэропорта Инчхон и дочерних компаний Корейской корпорации аэропортов, не привела к непосредственным сбоям в работе воздушных гаваней, ожидается, что она неизбежно создаст неудобства для пассажиров в праздничный период. Национальная организация солидарности работников аэропортов объединяет 15 тысяч сотрудников, отвечающих за обслуживание взлётно-посадочных полос и терминалов, пожаротушение и управление электрооборудованием в 15 аэропортах страны, включая Инчхон и Кимпхо. В Международном аэропорту Инчхон в забастовке участвуют около 900 работников, занимающихся уборкой и управлением дорожным движением. Благодаря привлечению около 400 временных сотрудников, сбоев в обслуживании пассажиров или выполнении рейсов не зафиксировано. В забастовке в Международном аэропорту Кимпхо и других аэропортах участвуют около тысячи сотрудников дочерних компаний.