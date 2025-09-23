Ли Чжэ Мён: Соотечественники за рубежом получат поддержку

Photo : YONHAP News

Правительство РК активизирует усилия по защите прав и безопасности соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом заявил президент страны Ли Чжэ Мён, выступая 2 октября на церемонии по случаю Всемирного дня корейцев. Он обратил внимание на трудности, с которыми сталкиваются корейцы, проживающие за рубежом. Из-за ограниченного количества избирательных участков многим из них приходится преодолевать большие расстояния, чтобы принять участие в выборах. Президент предложил внедрить систему голосования по почте или нанять временных сотрудников на период выборов. Ли Чжэ Мён пообещал также изучить способы снижения возрастного порога для получения двойного гражданства для корейцев, проживающих за рубежом. В настоящее время он составляет 65 лет и старше. Зарубежная корейская община давно требует снижения возрастного порога, чтобы более молодое экономически активное поколение также могло воспользоваться этим преимуществом. Глава государства пообещал расширить практическую поддержку молодых поколений корейцев, проживающих за рубежом. Всемирный день корейцев учреждён в 2007 году и отмечается 5 октября.