Ли Чжэ Мён: Благополучие пожилых людей – национальная задача

Photo : YONHAP News

Поскольку РК стала сверхстарым обществом, благополучие пожилых людей является национальной задачей. Об этом президент РК написал в своём аккаунте в социальной сети Facebook 2 октября, в День пожилых людей. «Мы обязаны помнить о пожилых людях, защищать их достоинство и права, а также строить общество, в котором мы живём вместе»,- отметил президент. «Отныне правительство будет служить надёжной гарантией, помогая пожилым людям жить безопасной и полноценной жизнью. Новая комплексная политика, которую разработает правительство, поможет им активно участвовать в жизни общества». «Сильная Республика Корея, которую мы видим сегодня, существует благодаря упорству наших пожилых людей», которые всегда были опорой нашего общества»,- подчеркнул глава государства. Пол стандартам ООН РК является сверхстарым обществом, поскольку люди в возрасте 65 лет и старше в настоящее время составляют более 20% населения,