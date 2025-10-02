Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Политика

Ли Чжэ Мён: Благополучие пожилых людей – национальная задача

Write: 2025-10-02 14:50:33Update: 2025-10-02 15:16:54

Photo : YONHAP News

Поскольку РК стала сверхстарым обществом, благополучие пожилых людей является национальной задачей. Об этом президент РК написал  в своём аккаунте в социальной сети Facebook 2 октября, в День пожилых людей. «Мы обязаны помнить о пожилых людях, защищать их достоинство и права, а также строить общество, в котором мы живём вместе»,- отметил президент. «Отныне правительство будет служить надёжной гарантией, помогая пожилым людям жить безопасной и полноценной жизнью. Новая комплексная политика, которую разработает правительство, поможет им активно участвовать в жизни общества». «Сильная Республика Корея, которую мы видим сегодня, существует благодаря упорству наших пожилых людей», которые всегда были опорой нашего общества»,- подчеркнул глава государства. Пол стандартам ООН РК является сверхстарым обществом, поскольку люди в возрасте 65 лет и старше в настоящее время составляют более 20% населения,
