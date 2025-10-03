60% южнокорейцев не будут накрывать стол для предков на Чхусок

Photo : YONHAP News

По данным Корейского института сельскохозяйственной экономики, опубликованным 3 октября, онлайн-опрос потребителей фруктов показал, что 40,4% респондентов планируют накрыть поминальный стол на осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок. Опрос был проведён онлайн среди тысячи южнокорейцев старше 20 лет в 17 регионах страны. Это на 34% меньше, чем в 2016 году, когда доля респондентов, готовивших стол для предков, составляла 74,4%. Институт объясняет это изменение рядом факторов, включая упрощение праздничных ритуалов, уменьшение количества членов семьи и смену ценностей. Что касается планов на праздник Чхусок, то 54,2% опрошенных планируют посещение дома родителей или родственников». Далее следуют отдых дома, путешествия по стране и поездки за границу. Наряду с резким ростом числа респондентов, которые не готовят стол для поминальных обрядов, опрос также показал, что многие потребители до минимума упрощают сервировку стола даже при его подготовке.