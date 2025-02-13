Ли Чжэ Мён: Проблема разделённых семей - главный приоритет

Photo : YONHAP News

«К сожалению, межкорейские отношения в настоящее время охвачены глубоким недоверием, но проблема разделённых семей остаётся главным приоритетом, над решением которого Южная и Северная Кореи должны работать сообща». Об этом говорится в обращении президента РК Ли Чжэ Мёна к участникам церемонии по случаю Дня разделённых семей, состоявшейся 4 октября. Её зачитал от имени главы государства заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Им Ун Сун. «Мы будем работать над кардинальным решением этой проблемы посредством диалога и сотрудничества»,- говорится в заявлении. Президент пообещал «укрепить основу» для обмена членами семей, включая проведение ДНК-тестов, чтобы использовать генетическую информацию для возможного воссоединения семей с родственниками в Северной Корее. «Мы сделаем всё возможное, чтобы на Корейском полуострове воцарился мир, и будем работать над тем, чтобы приблизить воссоединение хотя бы на один день, чтобы горе разделённых семей не передалось будущим поколениям»,- заявил глава государства. День разделённых семей отмечается в РК с 2013 года за два дня до праздника Чхусок.