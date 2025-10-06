Продажи контента выросли в первом квартале на 2,7%

Photo : YONHAP News

По данным Корейского агентства креативного контента, объём продаж в отрасли за период с января по март составил 38 триллионов вон (27 млрд 200 млн долларов, что на 2,7% выше, чем годом ранее. Самые быстрые темпы роста зафиксированы в музыкальном секторе, который вырос на 41,2%, сектор анимации вырос на 16,5% в годовом исчислении. При этом в киноиндустрии квартальные продажи снизились за тот же период на 9,8%, продажи игр упали на 8,3%, а вещательного контента на 6,2%. В первом квартале РК экспортировала контент на сумму 3 млрд 100 млн долларов на фоне роста спроса на корейские телешоу и музыку. Зарубежные продажи корейского телеконтента выросли на 159% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи музыки на 73,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Экспорт игр увеличился на 1,1%. С другой стороны, экспорт анимации упал на 37,1%, а комиксов на 15%. На долю компаний, производящих контент, в первом квартале пришлось 0,29% от общего объёма продаж и 1,09% от общей операционной прибыли среди всех зарегистрированных компаний.