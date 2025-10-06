Realmeter: Рейтинг президента РК 53,5%

Photo : YONHAP News

Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 53,5% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 29 сентября по 2 октября агентством Realmeter среди 2.017 взрослых граждан страны. 43,3% опрошенных не удовлетворены работой президента. Число респондентов, положительно оценивших деятельность президента, увеличилось на 1,5%, а оценивших её отрицательно уменьшилось на 0,8% по сравнению с предыдущей неделей. По итогам опроса 1.008 южнокорейцев, проведённого 1-2 октября, выяснилось, что рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 47,2%, увеличившись за неделю на 3,9%. Рейтинг оппозиционной партии Сила народа составил 35,9%. Это на 2,4% меньше, чем неделю назад. Разрыв в рейтингах двух партий увеличился до 11,3%. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна составляет ±2,2%, а по уровню поддержки партий ±3,1% при уровне достоверности обоих показателей 95%.