7 октября на дорогах РК сохраняется напряжённая ситуация

Photo : YONHAP News

7 октября ситуация на основных скоростных магистралях РК остаётся напряжённой, поскольку жители страны продолжают активные поездки после осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. В этом году праздничные выходные дни длятся с 3 по 9 октября, совпав с Днём основания корейской нации и Днём корейской письменности хангыль. По данным Корейской корпорации скоростных автомагистралей, по состоянию на 8 часов утра время в пути от Сеула до Пусана составляло 7 часов, до Ульсана - 6 часов 40 минут, до Тэгу - 6 часов, до Мокпхо — 5 часов 30 минут, до Кванчжу - 4 часа 50 минут, до Каннына - 2 часа 40 минут, до Тэчжона - 2 часа 20 минут. Ожидается, что дорожая ситуация при движении из Сеула улучшится примерно к 21:00–22:00, а в направлении Сеула - примерно к 2:00–3:00 8 октября. Прогнозируется, что в течение суток до дорогам страны проедут в общей сложности 5 млн 610 тыс. автомобилей. 390 тысяч автомобилей выедут из столичного региона, а 380 тысяч автомобилей вернутся в него.