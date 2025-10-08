В основе прагматичной дипломатии - союз РК и США

Photo : YONHAP News

В основе прагматичной дипломатии лежит союз между РК и США, и этот союз необходимо укреплять. Об этом заявила новый посол РК в США Кан Гён Хва, выступая 6 октября на встрече с сотрудниками посольства. «Наше правительство — это правительство народного суверенитета, которое считает народ хозяином и ставит своим наивысшим приоритетом политику, направленную на улучшение жизни граждан через демократию, здравый смысл и прагматизм. Эта философия государственного управления продолжается и во внешней политике»,- подчеркнула Кан Гён Хва. «Мы будем укреплять сотрудничество с корейской диаспорой в США, а также развивать взаимодействие с администрацией США, Конгрессом, академическими кругами и средствами массовой информации»,- добавила она. Посол Кан Гён Хва после прибытия в США 4 октября встретилась с руководителем протокола госдепартамента Моникой Кроули и передала ей копии верительных грамот.