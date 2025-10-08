Пентагон: Военный потенциал РК способен сдерживать Китай

Photo : YONHAP News

Хотя главной целью южнокорейских вооружённых сил является сдерживание Северной Кореи в рамках альянса с США, их потенциала достаточно для сдерживания Китая. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США по делам Восточной Азии, кандидат на должность помощника министра обороны по Индо-Тихоокеанскому региону Джон Но, выступая 7 октября на слушаниях в сенатском комитете по делам вооружённых сил. Он выразил уверенность в том, что военный потенциал РК, прежде всего, дальнобойная огневая мощь, интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, космические средства и средства радиоэлектронной борьбы, могут оказать существенное влияние на укрепление регионального сдерживания против угроз как со стороны Китая, так и со стороны Северной Кореи. Джон Но выразил уверенность в том, что приоритетом США в области обороны и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе должно оставаться сдерживание Китая.