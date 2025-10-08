Торговые барьеры ЕС угрожают экспорту стали из РК

Photo : YONHAP News

Еврокомиссия объявила о введении жёстких протекционистских мер по ограничению импорта стали в Евросоюз для защиты собственной промышленности. В частности, импортные квоты сокращены наполовину, а импортные пошлины повышены с 25% до 50%. Как сообщил еврокомиссар Стефан Сежурне, выступая 7 октября на пресс-конференции в Страсбурге, эти меры будут способствовать «реиндустриализации Европы», позволят «спасти европейские металлургические заводы и рабочие места». Введение протекционистских мер эксперты Еврокомиссии объясняют необходимостью защиты европейского рынка от поставок стали по демпинговым ценам. По данным Корейской ассоциации международной торговли, в прошлом году экспорт южнокорейской стали в страны Евросоюза составил 4 млрд 480 млн долларов. Евросоюз, наряду с США, представляет собой крупнейший экспортный рынок для южнокорейских металлургов. В этой связи правительство РК решило довести до сведения Евросоюза свою озабоченность и разработать меры поддержки отечественной металлургической промышленности.