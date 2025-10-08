Поток туристов из РК в Китай увеличился на 40,8%

Photo : YONHAP News

По данным Корейской туристической корпорации и министерства юстиции РК, опубликованным 8 октября, с января по август текущего года в Китае побывали 1.987.547 южнокорейских туристов, что на 40,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Росту туристического потока способствовало введение правительством Китая временной 30-дневной программой безвизового въезда для граждан РК и других стран, которая вступила в силу 30 ноября прошлого года и действует до конца текущего года. Учитывая, что среднемесячное число южнокорейских граждан, посещающих Китай, составляет 248.440 человек, ожидается, что по итогам года их общее количество превысит прошлогодний показатель, составивший 2.306.299 человек. На первом месте по посещаемости южнокорейскими туристами остаётся Япония, где за первые восемь месяцев текущего года побывали 5.946.355 граждан РК. На втором месте Вьетнам – 2.866.275 человек.