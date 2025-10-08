РК будет включена в WGBI с апреля 2026 года

Photo : KBS News

С апреля следующего года РК будет включена во Всемирный индекс государственных облигаций (WGBI - World Government Bond Index), один из трёх крупнейших мировых индексов облигаций. Об этом сообщила 7 октября британская компания FTSE Russell, предоставляющая глобальные индексы. В октябре прошлого года FTSE Russell в ходе полугодового обзора объявила о включении РК в WGBI с ноября этого года, но в обзоре марта этого года перенесла срок на апрель следующего года. WGBI, наряду с Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (BBGA) и JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM), считается одним из индексов облигаций, за которыми следят институциональные инвесторы по всему миру. Ожидается, что эффектом от включения в WGBI будет приток средств из развитых стран, снижение стоимости привлечения средств через государственные облигации и другие преимущества. По прогнозам правительства, на рынок южнокорейских государственных облигаций поступит не менее 56 млрд долларов.