Онлайн-услуги правительства восстановлены на 25,3%

Photo : YONHAP News

По состоянию на 6 часов утра 8 октября восстановлена работа 164 из 647 онлайн-служб, находящихся в ведении Национальной службы информационных ресурсов. Таким образом, онлайн-услуги правительства оказываются на 25,3%. Как сообщили в министерстве административного управления и безопасности, в полном объёме восстановлена работа портала Naru министерства культуры, спорта и туризма. Ранее были восстановлены общеправительственная интранет-сеть Onnara, платформа поддержки предприятий Enterprise Support Plus министерства малого, среднего бизнеса и стартапов, внутренняя почтовая служба комитета по вопросам связи, медиа и телекоммуникаций, а также рабочая интернет-сеть Harmony System министерства административного управления и безопасности. Ряд серверов в компьютерном зале Национальной службы информационных ресурсов в городе Тэчжоне серьёзно пострадали 26 сентября в результате пожара, вызванного взрывом литий-ионного аккумулятора.