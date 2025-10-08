Лидер КНДР встретился с президентом Лаоса

Photo : YONHAP News

7 октября лидер Северной Кореи Ким Чон Ын встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, прибывшим в Пхеньян для участия в праздновании 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило агентство ЦТАК. В ходе встречи Ким Чон Ын отметил, что визит президента Лаоса является проявлением поддержки Северной Кореи правительством и народом Лаоса. В ответ Тхонглун Сисулит подчеркнул, что Лаос всегда является близким другом Северной Кореи. Продолжение развития отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами является последовательной позицией руководства Лаоса. В праздновании 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи, помимо президента Лаоса, ожидается участие премьера Госсовета КНР Ли Цяна, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама и других высокопоставленных лиц.