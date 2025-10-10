Миротворческие силы ООН сократятся на 25%

Photo : YONHAP News

Организация Объединённых Наций (ООН) приняла решение в течение нескольких месяцев сократить на 25% численность своих миротворческих сил, действующих в 11 странах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя ООН. По его словам, сокращение затронет не только военных, но и гражданских сотрудников, участвующих в миротворческих миссиях. Общая численность персонала, подлежащего сокращению, оценивается в 13-14 тысяч человек. ООН столкнулась с серьёзным финансовым кризисом после вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе этого года. По его распоряжению США сократили финансирование ООН и связанных с ней организаций. Если ранее США планировали выделить 1 млрд 300 млн долларов в бюджет миротворческих операций на 2025–2026 годы, то администрация Трампа согласилась выделить лишь 682 млн долларов. В настоящее время миротворцы ООН дислоцированы в зонах конфликтов по всему миру, включая Ближний Восток, Южный Судан, Демократическую Республику Конго, Ливан и Косово. Они выполняют различные задачи, необходимые для поддержания мира, такие как контроль режима прекращения огня, защита гражданского населения и поддержка гуманитарных операций.