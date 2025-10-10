Ким Чон Ын и Ли Цян обсудили сотрудничество двух стран

Photo : Xinhua / Yonhap News

9 октября в Пхеньяне состоялась встреча лидера Северной Кореи Ким Чон Ына и премьера госсовета Китая Ли Цяна. Как сообщило агентство ЦТАК, участники встречи обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества, включая обмены на высоком уровне и стратегические коммуникации. Ли Цян находится в Северной Корее для участия в праздновании 80-летия основания Трудовой партии Кореи. В ходе встречи Ли Цян отметил, что две страны открывают новую главу в двусторонних отношениях. «Последовательная и неизменная стратегическая политика Китая направлена на успешную защиту, укрепление и развитие северокорейско-китайских отношений»,- добавил он. Со своей стороны, Ким Чон Ын заявил, что Северная Корея готова к более активным отношениям с Китаем. В отдельном сообщении ЦТАК говорится, что Си Цзиньпин направил Ким Чон Ыну поздравительное послание по случаю годовщины основания Трудовой партии Кореи, подтвердив курс Пекина на неуклонное укрепление отношений с Пхеньяном, независимо от изменений в международной обстановке.