Активистка из РК заключена в тюрьму в Израиле

Photo : YONHAP News

Южнокорейская активистка Ким А Хён, находившаяся на борту одного из судов с гуманитарной помощью, захваченного израильскими военными при приближении к сектору Газа, помещена в тюрьму. По данным южнокорейских общественных организаций, включая Корейское общество солидарности с Палестиной «Адалла», Ким А Хён вместе с другими людьми, сопровождавшими гуманитарную помощь жителям сектора Газа, направлена в тюрьму «Кециот» в пустыне на юге Израиля. Она печально известна жестокими условиями содержания заключённых. Обычно там содержат палестинских террористов. Активисты заявили, что власти Израиля обращаются с задержанными как с террористами, применяя к ним физическое насилие. 9 октября заместитель министра иностранных дел РК Ким Чжин А встретилась с советником-посланником посольства Израиля в Сеуле Бараком Шайном и обратилась к нему с просьбой о сотрудничестве в освобождении южнокорейской гражданки. Шайн пообещал содействовать освобождению в соответствии с установленной процедурой.