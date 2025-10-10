Лидеру Церкви Объединения предъявлено обвинение

Photo : YONHAP News

10 октября группа специальных прокуроров предъявила обвинение лидеру Церкви Объединения Хан Хак Ча в нарушении закона о политических фондах в виде незаконных политических пожертвований, связанных с бывшей первой леди Ким Гон Хи. Хан Хак Ча подозревается в причастности к дарению дорогостоящего ожерелья и сумки Chanel жене бывшего президента Юн Сок Ёля, находящегося под арестом, а также в хищении церковных средств для покупки этих подарков. Её также обвиняют в сговоре с бывшим церковным деятелем с целью передачи 100 млн вон (70 тыс. долларов) депутату Национального собрания от партии Сила народа Квон Сон Дону в 2022 году в обмен на помощь в получении одолжений для церкви в случае избрания Юн Сок Ёля президентом. Следователи изучают утверждения о массовом вступлении последователей церкви в партию Сила народа в преддверии выборов лидера партии в марте 2023 года, предположительно, для поддержки Квон Сон Дона.