Индекс KOSPI впервые превысил 3.600 пунктов

Главный индекс Корейской биржи KOSPI впервые в истории превысил 3.600 пунктов. На момент закрытия биржи 10 октября он составил 3.610,60 пункта, что на 61,39 пункта или 1,73% выше показателя закрытия предыдущих торгов. В процессе торгов индекс достигал внутридневного максимума 3.617,86 пункта. Финансовые аналитики связывают рост KOSPI с ситуацией на Нью-Йоркской фондовой бирже, индексы которой колеблются на фоне опасений по поводу продолжающегося временного прекращения работы федерального правительства США. Индексы S&P 500 и Nasdaq в ходе торгов достигали рекордных максимумов. Индекс биржи высокотехнологичных компаний KOSDAQ закрылся на отметке 859,49 пункта, что на 5,24 пункта или 0,61% выше, чем по итогам предыдущих торгов. Национальная валюта подешевела из-за возросшей волатильности на мировых финансовых рынках и неопределённости вокруг переговоров о тарифах между РК и США. По итогам торгов на Сеульской валютной бирже стоимость доллара составила 1.421 вону, что на 21 вону выше, чем по итогам предыдущих торгов. Это самый низкий курс корейской воны со 2 мая текущего года.