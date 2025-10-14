Президент США пригрозил отменить встречу с председателем КНР

Photo : YONHAP News

Президент США Дональд Трамп пригрозил отменить встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Он подверг критике решение Пекина ввести экспортный контроль за редкоземельными металлами, назвав решение Пекина «чрезвычайно агрессивной позицией» в торговле, Дональд Трамп объявил также о планах ввести с первого ноября дополнительные 100-процентные пошлины на китайские товары и экспортный контроль за всем критически важным программным обеспечением. «Я должен был встретиться с председателем Си Цзиньпином через две недели на саммите АТЭС в РК, но теперь, похоже, для этого нет причин», — написал Трамп 10 октября в своём аккаунте в социальной сети Truth Social. «Наши отношения с Китаем в течение последних шести месяцев были очень хорошими, что делает этот шаг в торговле ещё более неожиданным»,- отметил Трамп.