Полиция обеспечит безопасность на саммите АТЭС

Photo : YONHAP News

19 тысяч сотрудников полиции будут задействованы для обеспечения общественной безопасности во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнчжу. Об этом сообщил 13 октября в интервью агентству Ёнхап начальник полицейского управления провинции Кёнсан-Пукто О Бу Мён. Дополнительные полицейские подразделения, 181 патрульный мотоцикл и 156 патрульных автомобилей будут размещены в Кёнчжу и его окрестностях с 26 октября. Безопасность участников и гостей саммита АТЭС будет обеспечена посредством быстрого реагирования с использованием передового оборудования,- отметил он. Кёнчжу, население которого составляет около 244 тысячи человек, небольшой город с узкими дорогами. Это усложняет задачу обеспечения безопасности. Главам государств, участвующим в саммите придётся проехать определённое расстояние, чтобы добраться до места проведения саммита из аэропортов по всей стране. В целях предотвращения непредвиденных ситуаций их будут сопровождать сотрудники полиции. В рамках подготовки к любому развитию событий в сентябре состоялись антитеррористические учения,- добавил начальник полиции провинции Кёнсан-Пукто.