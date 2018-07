Comienza la investigación sobre el Comando de Seguridad de Defensa

Photo : YONHAP News

El lunes 16 dio comienzo la investigación sobre el Comando de Seguridad de Defensa, una unidad de inteligencia del Ejército surcoreano, por presunta injerencia en temas políticos durante el Gobierno de la ex presidenta Park Geun Hye.Así, un equipo especial, integrado por unos 30 fiscales e investigadores de la Fiscalía del Ejército, liderado por coronel de las Fuerzas Aéreas, Jeon Ik Soo, se dividirá en dos grupos: uno a cargo de investigar la supuesta vigilancia ilegal contra civiles respecto al caso del ferri Sewol, y otro para indagar la hipotética propuesta de activar la ley marcial tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional sobre la remoción de la ex mandataria.Se estima que el equipo analizará el caso exhaustivamente, pues fue creado por orden expresa del presidente Moon Jae In. Entre los presuntamente involucrados, podrían interrogar al entonces jefe del Comando de Seguridad de Defensa, Cho Hyun Chun; el ex ministro de Defensa, Han Min Koo, el ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Presidencia, Kim Kwan Jin y, en caso de ser necesario, hasta el ex primer ministro Hwang Kyo Ahn y la propia Park Geun Hye.