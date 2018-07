El presidente Moon solicita los documentos relacionados con la propuesta de ley marcial

Photo : YONHAP News

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, ha solicitado todos los documentos relativos a la posible ejecución de la ley marcial contra las manifestaciones con velas por el escándalo que involucraba a la ex presidenta Park Geun Hye, redactados por el Comando de Seguridad de Defensa del Ejército.Así, pidió todos los reportes escritos presentados ante y por el Ministerio de Defensa, el Comando de Seguridad de Defensa, y otras unidades militares involucradas de cualquier nivel.El jefe de Estado explicó que, aparte de la investigación del equipo especial, como comandante en jefe del Ejército necesita comprobar hasta qué nivel se ejecutó dicho plan, pues los documentos revelados concretaban hasta los efectivos a desplegar ante una posible situación de contingencia.Según fuentes presidenciales, tras analizar jurídicamente los documentos, intentarán concretar si la intervención prescrita por el Comando de Seguridad de Defensa fue adecuada o no.