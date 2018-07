Photo : KBS News

El presidente Moon Jae In se ha disculpado por no cumplir su promesa electoral de elevar el salario mínimo a 10 mil wones por hora para 2020.Durante una reunión de gabinete celebrada el lunes 16, el mandatario coreano resaltó "que la decisión del Comité de Salario Mínimo complica el objetivo de aumentar el salario mínimo a 10 mil wones para 2020", al tiempo de disculparse por no poder cumplir la promesa realizada en campaña electoral.Los comentarios de Moon llegan dos días después de que el comité salarial tripartito, compuesto por Gobierno, patronal y sindicatos, decidiera aumentar el salario mínimo a 8.350 wones por hora, un 10,9% más que los actuales 7.530 wones por hora. El aumento entrará en vigor el 1 de enero.Agregó que el comité responsable decidió en base a diversas opiniones y circunstancias de todos los sectores implicados, y por tanto el presidente respetará esa decisión.