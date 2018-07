Aumentan a 8 los precandidatos a presidente de The Minjoo

Photo : YONHAP News

Lee Hae Chan, diputado nacional por séptima legislatura consecutiva, se ha sumado a la lista de precandidatos a líder del partido en el poder The Minjoo.El político declaró oficialmente el viernes 20 que se postulará a las elecciones internas de la formación porque se siente obligado a trabajar con más ahínco, tanto para el éxito del Gobierno de Moon Jae In, como para que The Minjoo obtenga resultados satisfactorios en los comicios legislativos generales de 2020.Con Lee Hae Chan han aumentado a ocho los precandidatos a presidente de The Minjoo, de los cuales serán elegidos tres candidatos finales mediante una votación preliminar a celebrarse el 26 de julio.