EEUU acusa a China del retroceso en la desnuclearización de Corea del Norte

Photo : KBS News

El senador republicano de Estados Unidos Lindsey Graham -catalogado como un "halcón"- declaró en un programa de CBS el lunes 23 sobre desnuclearización de Corea del Norte, que ese país ha retrocedido por culpa de China.El político enfatizó, en este contexto, que el presidente Donald Trump debe hacer llegar tanto a Corea del Norte como a China que él no es como el resto. Apostó por enviar una fuerte advertencia al régimen de Pyongyang, reanundando los ejercicios militares conjuntos de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses.Previamente, el diario The Washington Post divulgó que Trump se siente frustrado pues las negociaciones nucleares con Corea del Norte no marchan como planeaba y que incluso el mandatario se enojó ante sus asesores. El rotativo detalló que esos proceden de no tener todavía un plan para destruir el centro de ensayos de motores para misiles en Dongchang-ri y al complicarse la repatriación de los restos de estadounidenses fallecidos durante la Guerra de Corea.