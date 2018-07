Pyongyang urge a Seúl a impulsar la declaración del fin de la guerra

Photo : KBS News

Los medios de propaganda exterior de Corea del Norte han exhortado al Gobierno surcoreano a apresurar la declaración del fin oficial de la Guerra de Corea, pese a que las negociaciones nucleares con Estados Unidos no avanzan.Así, Uriminzokkiri, destaca que Washington es reacio a declarar el fin de la guerra y que Seúl, que tiene la obligación de cumplir con la Declaración de Panmunjeom, no debe quedarse de brazos cruzados ante esta situación.En tanto Meari ha aseverado que si Corea del Sur no realiza los esfuerzos que le corresponde, la paz nunca llegará a la península.Se interpreta que, con estos comentarios, Corea del Norte pretende presionar al Sur mediante sus instituciones de propaganda exterior, para que tenga un rol más activo.