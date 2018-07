EEUU impulsará la desnuclearización norcoreana sin desactivar las sanciones

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, declaró el miércoles 25 respecto a las negociaciones nucleares con el régimen de Pyongyang, que si bien aboga por una "diplomacia paciente", tampoco dejará que el tiempo pase sin ningún avance.Afirmó que no flexibilizará las sanciones antes de que Corea del Norte elimine sus armas de destrucción masiva, y que ese país está al tanto del amplio concepto de desnuclearización que exige Estados Unidos. Así resaltó que deberán desmantelar no son solo las armas nucleares, sino también las armas bioquímicas y todas aquéllas clasificadas como de destrucción masiva.En lo que al calendario y al ritmo de desnuclearización se refiere, Pompeo enfatizó que impulsará los procesos pertinentes, aunque se aboca a las negociaciones con Pyongyang con paciencia. Así, destacó que no permitirá que Corea del Norte intente dilatar la desnuclearización con sus tácticas habituales, pero tampoco se aferrará a un calendario específico o al objetivo de concluir las negociaciones en un tiempo breve.