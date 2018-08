Los candidatos para representar a The Minjoo comienzan sus campañas

Photo : YONHAP News

Los tres candidatos para representar al oficialistaThe Minjoo han comenzado sus campañas.El legislador por cuatro mandatos, Song Young Gil, comenzó con una visita al cementerio para rendir homenaje al ex presidente Kim Dae Jung.Expresó que fue elegido diputado hace veinte años durante el Gobierno de Kim, y desde entonces se comprometió a seguir el espíritu del ex mandatario para convertir The Minjoo en un partido joven.Mientras, Kim Jin Pyo, también legislador por cuatro mandatos, asistió durante el fin de semana a una conferencia de diputados de Seúl y la provincia de Gyeonggi, donde afirmó que se esforzará para reactivar la economía del país.Por su parte, el legislador por siete mandatos Lee Hae Chan visitó el cementerio para rendir homenaje al ex presidente Roh Moo Hyun e insistió en la necesidad de planificar a largo plazo, con un horizonte de 20 años. También destacó que la responsabilidad del representante de la formación es apoyar al Gobierno e impulsar la cooperación intercoreana.