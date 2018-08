Consumidores coreanos demandan a BMW por defectos en el sistema EGR

Photo : YONHAP News

Un grupo de consumidores surcoreanos presentó el lunes 30 la primera demanda colectiva contra la firma BMW Korea, tras anunciar la semana pasada que retiraría del mercado 106.000 coches por fallos en el sistema de recirculación de gases de escape (EGR), factor considerado como responsable de los recientes incendios en coches de la marca.Los demandantes -cuatro propietarios de modelos defectuosos- pese a no haber sufrido incendios alegaron pérdidas económicas y daños psicológicos al no poder usar sus vehículos. Concretamente, solicitan a BMW Korea y al concesionario Deutsch Motors 5 millones de wones por persona.Además, otro usuario de BMW cuyo vehículo sí sufrió un incendio presentó otra demanda contra la firma, al considerar injusto que BMW Korea no tenga intención de indemnizar a los afectados en caso de que su seguro privado ya haya cubierto los daños.