Presidencia se compromete a mejorar el sistema de refugiados

Photo : KBS News

Presidencia dio a conocer su postura ante el rechazo de un importante grupo de ciudadanos sobre los refugiados de la isla de Jeju.Más de 714 mil personas secundaron una petición mediante la web de Presidencia para urgir a que el país no acepte a los refugiados musulmanes que permanecen en la isla surcoreana de Jeju.El ministro de Justicia, Park Sang Ki, expresó el 1 de agosto que el Gobierno analizará el tema con prudencia, pero resaltó que no puede abolir la ley de refugiados tal y como ese grupo solicita. No obstante, reforzará los procesos de identificación de los solicitantes mediante varios métodos, incluyendo sus cuentas mediáticas, y aseguró que deberán pasar una serie de fases para demostrar que no están envueltos en temas de droga o crímenes, o que portan enfermedades infecciosas.Pese a todo, resaltó que por el estatus internacional de Corea y el impacto sobre el bienestar de la nación, no es posible retirarse del Tratado de Refugiados ni abolir dicha ley, si bien anunció que adoptarán medidas para que los refugiados puedan desarollar su vida con recursos propios y no como simples receptores de apoyo y protección.