Embajador de EEUU exige a Pyongyang medidas concretas de desnuclearización

Photo : YONHAP News

El embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, Harry Harris, enfatizó que Corea del Norte debería mostrar medidas concretas sobre la desnuclearización antes de pedir una declaración del fin oficial de la Guerra de Corea.El diplomático estadounidense afirmó el jueves 2 durante una entrevista con KBS en Seúl que no evalúa que las negociaciones de desnuclearización entre Washington y Pyongyang estén estancadas puesto que han pasado tan solo seis o siete semanas desde la cumbre bilateral entre los dirigentes de ambas naciones en Singapur.Harris subrayó que la Declaración del final de la guerra no es lo mismo que un tratado de paz. Alegó que si bien declarar el fin oficial de la guerra antes de firmar un acuerdo de paz podría ser una opción, para ello sería imprescindible que Corea del Norte muestre "movimientos verificables" hacia la desnuclearización.Asimismo, recalcó que hasta ahora el Norte no ha mostrado ningún esfuerzo en torno a tal hecho, al tiempo de destacar que Seúl y Washington deberían cooperar y tomar una decisión conjunta sobre la cuestión de la declaración del final oficial de la Guerra de Corea.Harris también aseguró que el objetivo de Washington es una desnuclearización completa, final e irreversible del Norte, y agregó que la entrega de una lista de instalaciones nucleares por parte del régimen norteño podría ser uno de los primeros pasos tangibles que podría dar Pyongyang hacia tal objetivo.