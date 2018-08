Ex jefe de la Secretaría Presidencial fue liberado de la prisión

Photo : YONHAP News

El ex jefe de la Secretaría Presidencial, Kim Ki Choon, fue liberado el lunes 6 de prisión luego de permancer 562 días encarcelado bajo el cargo de orquestar una lista negra de personalidades del sector artístico-cultural durante el gobierno de la presidenta destituida, Park Geun Hye.Kim salió del Centro de Detención del Distrito Este de Seúl a primeras horas del día 6 después de haber sido detenido en enero de 2017.La policía fue movilizada para evitar un choque con unos 200 integrantes de un grupo cívico progresista que se congregaron frente al centro de detención para protestar contra la liberación de Kim. Los manifestantes retrasaron el vehículo que transportaba al ex funcionario unos 40 minutos.En enero del año pasado, el Tribunal Superior de Seúl condenó a Kim a cuatro años de prisión por haberse involucrado en el escándalo de la elaboración de la lista negra con personalidades del sector cultural no afines al Gobierno de Park Geun Hye. Actualmente, su caso está siendo juzgado en el Tribunal Supremo.Kim fue liberado tras expirar su período de detención. La expiración se produjo después de que su detención fuera renovada tres veces desde enero del año pasado.