Militares y fiscales allanan las casas de los presuntos proponentes de ley marcial

Photo : KBS News

Un equipo conjunto entre militares y fiscales que investiga la polémica elaboración de un documento sobre la ley marcial durante el gobierno anterior por parte de la unidad de inteligencia militar, el Comando de Seguridad de Defensa, allanó las casas del ex jefe del comando, Cho Hyun Chun, y del ex ministro de Defensa, Han Min Koo, entre otros.Según se ha conocido, el quipo conjunto llevó a cabo el allanamiento de entre 4 a 5 lugares el pasado día 3 para encontrar evidencias sobre quién orquestó el documento y cómo fue elaborado.El controvertido documento fue supuestamente redactado en febrero del año pasado por el Comando de Seguridad de Defensa para imponer la ley marcial durante las protestas con velas contra la ex presidenta Park Geun Hye.El equipo de investigación planea interrogar pronto a Han para revelar su interferencia en el caso, mientras que ordenará a Cho, que actualmente permanece en el extranjero, regresar al país para ser interrogado sobre la elaboración del documento sobre la ley marcial.