Crece la incertidumbre sobre la firma de enmienda al Tratado de Libre Comercio Corea del Sur-EEUU

Photo : YONHAP News

La amenaza del Ejecutivo de Estados Unidos de imponer elevados aranceles a la importación de automóviles incrementa la incertidumbre sobre la firma de la enmienda al Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur.El diario Wall Street Journal divulgó esta información pese a que el presidente estadounidense anunció la inminencia del cierre de las negociaciones para la revisión del acuerdo comercial bilateral durante el acto de firma del proyecto de Presupuestos del Estado, llevado a cabo en marzo de este año.El tratado original establece que Estados Unidos eliminará por completo, hasta 2021, el arancel del 25% sobre las camionetas surcoreanas. No obstante, en las negociaciones sobre la enmienda al Tratado bilateral, Corea se puso de acuerdo con dilatar la eliminación arancelaria hasta 2041, y autorizar la importación de hasta 50 mil coches de cada firma automotriz estadounidenses bajo los mismos estándares de seguridad del país norteamericano.Dada la situación, podría ser difícil que el revisado Tratado de Libre Comercio bilateral quede ratificado en la Asamblea Nacional de Seúl de no quedar Corea del Sur excluido de la lista de países sujetos a altos aranceles estadounidenses sobre coches importados.Mientras tanto, Hong Young Pyo, líder parlamentario del partido gobernante The Minjoo, comunicó al Ejecutivo de Washington que el Gobierno de Seúl mantiene su posición. El sector automotriz estadounidense, a su vez, solicitó oficialmente a Trump retirar su propuesta de imponer aranceles sobre automóviles y repuestos importados, alegando que eso redundaría en un aumento de precios de coches y reducción de empleo.