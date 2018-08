Washington no ha reclamado a Seúl esclarecer las sospechas en torno al carbón norcoreano

Photo : YONHAP News

Cheongwadae refutó el miércoles 8 las críticas acerca de que el Gobierno no aplica sanciones a los involucrados en el presunto contrabando del carbón norcoreano, al replicar que Estados Unidos, país que lidera el movimiento internacional de sanciones contra Corea del Norte, no ha hecho hasta la fecha ningún reclamo a Corea del Sur respecto al asunto.El portavoz presidencial, Kim Eui Kyum, dijo en rueda de prensa regular que Washington, incluso fue más allá de no demandar ninguna toma de acción con respecto al caso y emitió un comunicado para expresar su gran confianza en el Gobierno de Seúl.A ese tenor, Kim apuntó que es difícil de entender por qué los medios de prensa nacionales publican informes con matiz negativo, cuando el propio Estados Unidos dice confiar en Corea del Sur.Mientras tanto, y con relación a la adopción de nuevas pautas por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para acelerar la ayuda humanitaria a Corea de Norte, el vocero de Cheongwadae dijo que el apoyo humanitario es algo que se ha de ofrecer al margen de los factores coyunturales y, además que dicha medida podría favorecer la desnuclearización norcoreana.