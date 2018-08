Oposición interpelará al Gobierno para esclarecer el contrabando del carbón norcoreano

Photo : YONHAP News

Durante una reunión de líderes parlamentarios celebrada el viernes 10, el representante del partido opositor Libertad Corea, Kim Sung Tae, dijo que revelará la razón por la que el Gobierno obró con tanta indiferencia ante el supuesto caso de contrabando del carbón norcoreano.Respecto a la reunión intercoreana de alto nivel, añadió que nada ha cambiado tras la cumbre del 27 de abril, y que el encuentro intercoreano no ha de servir como una herramienta política.En respuesta, el jefe parlamentario de The Minjoo, Hong Young Pyo, enfatizó durante una reunión del Comité Supremo de la Asamblea Nacional que tras el anuncio de los resultados de la investigación por parte del Gobierno ya no se han de plantear más sospechas infundadas, ni lanzar ataques políticos.Al mismo tiempo, con base en las explicaciones del Ejecutivo, descartó la posibilidad de que el Gobierno surcoreano o las empresas que fueron suministradas con el carbón norcoreano vayan a ser sancionados, al tiempo de enfatizar que Seúl y Washington cooperan en la investigación del asunto gracias a una sólida relación de confianza.