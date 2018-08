Moon Jae In otorga certificado de nombramiento a su nuevo ministro de Agricultura

Photo : YONHAP News

El mandatario surcoreano Moon Jae In otorgó el viernes 10 el certificado de nombramiento a su nuevo ministro de Agricultura, Alimentos y Asuntos Rurales, Lee Gae Ho.Asimismo entregó a la esposa del nuevo ministro un ramo de flores y ofreció las palabras de felicitación correspondientes. Los oficiales de la Casa Presidencial, incluyendo al jefe de la Oficina de Políticas Jang Ha Sung, también felicitaron a Lee por su designación oficial.Previamente, el comité parlamentario sobre Agricultura, Alimentos y Asuntos Rurales, Océano y Pesca, adoptó por unanimidad el informe sobre la audiencia parlamentaria a Lee, entonces candidato al cargo ministerial.Tras ser designado por Moon Jae In como candidato el 26 de julio, Lee se ha convertido en el sexto diputado en activo del partido gobernante The Minjoo en integrar el consejo de ministros del actual Gobierno.