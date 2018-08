EEUU estima que Corea del Norte no completó tecnología para misiles continentales

Photo : YONHAP News

El vicepresidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Paul Selva, estima que Corea del Norte no logró completar la tecnología suficiente para misiles intercontinentales debido a la decisión de su dirigente, Kim Jong Un, de suspender los ensayos balísticos.De acuerdo a la agencia Bloomberg, Selva declaró durante una reunión de la Fuerza Aérea estadounidense en Washington D.C. el viernes 10, hora local, que la evaluación de las autoridades militares es que el régimen de Pyongyang no pudo perfeccionar dos últimos elementos indispensables para la fiabilidad de misiles intercontinentales. Agregó que nunca fue testigo de ensayos de vehículos de reentrada atmosférica de Corea del Norte, ni de pruebas de carga y detonación que comprueben que ese país cuente con sistemas suficientes para hacer explotar un misil en el momento deseado.El subjefe del Estado Mayor Conjunto enfatizó que no completar la tecnología balística para misiles intercontinentales es una condición favorable para las negociaciones nucleares entre Estados Unidos y Corea del Norte.Igualmente comentó que se desconocen las razones por las cuales Kim Jong Un decidió interrumpir los ensayos balísticos, sin embargo recalcó que hay que estar preparados ante posibles lanzamientos de misiles norcoreanos, aunque sean proyectiles de baja fiabilidad.