El primer ministro asistirá a la inauguración de los JJAA

El primer ministro de Corea del Sur, Lee Nak Yon, asistirá a la inauguración de los Juegos Asiáticos Yakarta-Palembang 2018, la cual tendrá lugar el 18 de agosto.Previamente, el presidente indonesio Joko Widodo invitó oficialmente a la ceremonia de apertura de dicho torneo deportivo continental, tanto al presidente surcoreano Moon Jae In, como al dirigente norcoreano Kim Jong Un; no obstante, ninguno de los dos decidió acudir al acto. Así, en representación de Corea del Sur, asistirá al acto inaugural de los Juegos Asiáticos, el primer ministro Lee Nak Yon.El premier partirá hacia Indonesia en la mañana del día 18 y aprovechará el viaje para realizar una visita de tres días a ese país del sureste asiático. Su agenda incluirá no solo la asistencia a la inauguración de los Juegos Asiáticos, sino también a partidos de deportistas de las dos Coreas. En particular, el día 20 presenciará un partido del equipo intercoreano de baloncesto femenino.En los Juegos Asiáticos Yakarta-Palembang 2018, los atletas de Corea del Sur y Corea del Norte entrarán juntos al estadio principal en las ceremonias de apertura y de clausura, además de competir en equipo únicos en tres modalidades: baloncesto de mujeres, canoa y remo.