Abolirán los fondos reservados del Parlamento

El oficialismo y la oposición acordaron el lunes 13 abolir por completo los fondos reservados del Parlamento, que se aproximan a un volumen anual de 6.000 millones de wones, criticados de ser una partida cuyo gasto no necesita justificación.En concreto, prohibirán en principio el uso de esos fondos por parte de los partidos políticos, mientras que la reforma del Estatuto de la Asamblea Nacional necesaria para el cambio se encomendará al presidente de la cámara legislativa, Moon Hee Sang. Los detalles de dicha reforma serán anunciados el jueves 16 de agosto.Las dos mayores formaciones dentro del Parlamento, el partido en el poder The Minjoo y el conservador Libertad Corea, pactaron previamente mantener los fondos reservados con la condición de que su uso fuera demostrado con facturas. Sin embargo, se les censuró por no renunciar a los privilegios de los que disfrutan e ir en contra de las peticiones de reforma política. Las críticas fueron planteadas también por otras formaciones, como Futuro Bareun, Democracia y Paz y el Partido Justicia, que abogaron por la abolición total de los fondos reservados de los legisladores.