Gobierno ordenará la suspensión de la circulación de vehículos BMW

Photo : YONHAP News

Corea del Sur planea ordenar el día 14, por primera vez, la suspensión de la operación de los vehículos de BMW que no hayan recibido inspecciones de seguridad o con alto riesgo de accidentes.De acuerdo a informaciones, se estima que sumarán más de 10 mil los coches de BMW destinados a ser retirados del mercado por no haber sido sometidos a las inspecciones de seguridad junto a los que fueron calificados con riesgo de seguridad tras la inspección.El fabricante alemán BMW recientemente se encuentra envuelto en una polémica tras decenas de casos de incendio de los motores en coches de la marca vendidos en Corea del Sur.El Gobierno surcoreano planea anunciar oficialmente el martes la prohibición de operar dichos vehículos con problemas de seguridad, si bien aún no se ha decidido las sanciones que recibirán los conductores que violen la orden gubernamental.