Prensa estadounidense presta atención a la tercera cumbre intercoreana

Los medios estadounidenses han mostrado una reacción diversa respecto a la noticia sobre la tercera cumbre intercoreana.La Agencia de Noticias AP informó que este encuentro se organiza en medio del temor por las complicaciones que presenta el asunto nuclear norcoreano y añadió que la comunidad internacional espera que Corea del Norte inicie pronto el desmantelamiento nuclear.The Wall Street Journal analizó que el hecho de que las dos Coreas no hayan podido llegar a un acuerdo sobre la agenda de la cumbre es una muestra de que no puede haber progresos en las relaciones intercoreanas sin un acuerdo previo entre Washington y Pyongyang.Bloomberg por su parte informó que el presidente surcoreano Moon Jae In cumplirá con el complicado papel de mediador en dicho asunto y previó que la tercera cumbre intercoreana fomentará las bases para un posible encuentro entre Trump y Kim Jong Un.