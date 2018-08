Tribunal declara inocente al ex gobernador de Chungcheong del Sur

Photo : YONHAP News

El Tribunal Regional de Seúl dictaminó inocente a Ahn Hee Jung, ex gobernador de Chungcheong acusado de haber violado a su ex secretaria.En el juicio de primera instancia, el tribunal declaró inocente a Ahn de todas las acusaciones que le pesan, señalando que no hay pruebas de su culpabilidad. El tribunal señaló que no ha hallado señales de que el acusado haya ejercido alguna acción forzada en las relaciones sexuales que mantuvo con la demandante y que los testimonios presentados por la fiscalía son insuficientes para comprobar que la libertad sexual de la víctima haya sido violada.El ex gobernador de Chungcheong del Sur fue denunciado por Ahn Jie Eun, su ex secretaria por haberle violentado sexualmente en varias ocasiones desde julio del año pasado a febrero de este año. La fiscalía había solicitado 4 años de prisión acusándole de violador sexual.