Gobierno solicita la no circulación de los vehículos BMW

Photo : KBS News

Gobierno solicitó el cese de la circulación de los coches problemáticos de la compañía BMW que aún no han sido inspeccionados.La ministra de Territorio, Infrastructura y Transportes, Kim Hyun Mee hizo público el día 14 un comunicado a la ciudadanía dando a conocer la orden de revisión y la prohibición de la circulación de los vehículos BMW sujetos a ser retirados. Solicitó a los gobiernos regionales poner en marcha dicha orden.Es la primera vez en la historia del país que este tipo de mandato es puesto en vigor.El citado ministerio había solicitado a BMW realizar hasta el día 14 la revisión y el cambio de los repuestos sobre sus vehículos problemáticos. No obstante hasta la noche del día 13, unos 27 mil coches no habían recibido la revisión, por lo tanto estos mismos son objeto de dicha orden.La medida entra en efecto cuando el propietario reciba la orden emitida por el Gobierno y en tal caso solo puede movilizar el automóvil para su revisión.Hasta la fecha han ocurrido más de 80 casos de incendio de los automóviles de BMW este año en Corea del Sur. Debido a la cada vez más alta frecuencia de los casos, han aumentado las quejas de los ciudadanos que temen que un probable incendio cause daños a otras personas.