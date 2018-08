Denunciarán a asesores del ex presidente Lee relacionados con el Plan de los 4 Ríos

Photo : KBS News

Organizaciones medioambientales denunciarán a seis ex secretarios presidenciales, todos pertenecientes al Ejecutivo del ex presidente Lee Myung Bak, por su implicación en la vigilancia ilegal que realizó entonces el Servicio Nacional de Inteligencia a activistas detractores del Plan de los Cuatro Ríos.Dichas obras públicas fueron impulsadas por el Gobierno de Lee Myung Bak en las cuatro principales corrientes fluviales del país, aún en contra del fuerte rechazo tanto de la oposición como de la sociedad civil, que en su momento criticaron el proyecto por acarrear gastos astronómicos, además de provocar serias alteraciones en el medio ambiente.Al respecto, en julio, KBS emitió un reportaje especial sobre los intentos que la administración del ex presidente Lee Myung Bak hizo mediante la agencia de inteligencia para bloquear el apoyo gubernamental a ONGs que se oponían al Plan de los Cuatro Ríos y también para espiar a personalidades clave de esas organizaciones.Las personas a ser denunciadas son seis ex secretarios presidenciales, además del propio ex mandatario Lee Myung Bak y el ex director del Servicio Nacional de Inteligencia Won Se Hoon.